集保董事長林修銘續任 朱漢強接總經理

（中央社記者潘智義台北24日電）台灣集中保管結算所於今天舉行股東常會，會中順利通過每股配發現金股息每股新台幣3.5元及股票股利0.25元，並改選董監事，推選林修銘續任董事長，並聘朱漢強為總經理。

集保本次股東會進行第11屆董事、監察人改選，選舉結果林修銘、許璋瑤、賀鳴珩、王和生、糜以雍、朱漢強、龔仁文7人當選為董事；陳俊宏、黃崇哲、洪家殷3人當選為監察人。股東會後，隨即召開董事會，全體董事一致推選林修銘出任董事長。

集保新任總經理朱漢強任職於集保結算所20餘年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務嫻熟，另在資訊方面，去年督導集保結算所完成打造歷經4年努力的國際級核心業務資訊系統「新一代存託系統」。

林修銘表示，集保結算所多年來努力深耕多角化經營，增加服務的廣度與深度，去年推出全新改版的「集保e存摺2.0」APP，全新功能及介面設計上都更符合使用者的需求，總開通戶數已達66萬戶。集保結算所繼前年9月成功推動融資性商業本票，及外幣商業本票無實體化發行後，去年更完成商業本票發行文件電子遞送服務，提升商業本票初級市場的安全與效率。

此外，集保結算所建置境內外基金整合資訊公告平台，推出全新視覺化基金公告查詢服務，並與證券投信投顧公會、證券暨期貨發展基金會及基富通證券合作，推動「好享退全民退休自主投資實驗專案」，專案報名人數已逾6萬人。

集保結算所指出，推動股東會電子投票10年有成，去年達成台灣所有上市櫃公司股東會100%全面採行電子投票的里程碑，電子投票占出席比率達5成以上，再創新高。集保結算所並運用監理科技，協助經濟部建置「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，有效提高台灣防制洗錢及打擊資恐的國際義務。

在國際化方面，去年集保結算所在亞太地區集保組織（ACG）成員熱烈支持下，成功申設亞太地區集保組織「投資人服務」工作小組，積極發揮國際影響力。另配合台灣公司治理藍圖，建置中英文版「公司投資人關係整合平台」，促進投資人與公司的溝通，提升台灣公司治理的國際能見度。（編輯：趙蔚蘭）1080624