施振榮喊話 科技研發經費縮減不利產業轉型

（中央社記者潘姿羽、劉家豪、蔡芃敏台北25日電）經濟部科技研發經費縮減，宏碁集團創辦人施振榮喊話，台灣產業正面臨轉型升級關鍵時刻，盼提高經濟部及科技部預算，讓產業與學界相輔相成。

科技部則回應，除了政府經費挹注，業界資源也要並行，才能整體提升產業研發能量。

媒體日前報導，中央政府每年編列各部會的科技研發經費預算逐年上升，用於產業應用的經濟部技術處科技預算，卻有下降趨勢，因此產業大老紛紛請命，勿讓經濟部技術處的經費逐年縮減。

宏碁集團創辦人施振榮對中央社記者表示，政府科技預算最重要的就是未來產業界與學術界要建構一個共創價值平台，一方面政府科技預算要適當地逐年提升，另一方面政府也要鼓勵產業界投入更多資源跟學術界來共創價值，才能在未來創造更多稅收，建立起一個生生不息的機制與生態。

施振榮強調，尤其在台灣轉型升級的關鍵時刻，需要借重科技應用來促進產業的轉型升級，所以政府的科技預算也要在此時發揮關鍵影響力，以協助台灣推動產業轉型升級。

他建議，政府一方面可透過提高技術處的預算來協助產業界，並鼓勵與學術界合作；另一方面也可透過科技部的預算，讓產業界再加碼與學術界合作創新研發，產生更大影響力，目前科技部已朝此方向努力，值得持續推動。

經濟部技術處長羅達生表示，去年科技研發經費預算數約新台幣148億元，相較5年前預算約180億元，確實減少約32億元；經濟部負責整合產學研各方需求，並提出計畫，但最終還是由科技部通過預算，並非經濟部所能掌控。

科技部則說明，上述數據為行政院核定的預算案，若以立法院通過的法定預算數，更能呈現實際執行經費；而經濟部科技總經費從2014年的263億元，大幅成長至2019年的311億元，成長幅度相較其他科技機關已是最高。

科技部進一步解釋，經濟部技術處的科技預算配置包含法人科專、業界科專及學界科專三部分，148億元只是法人科專經費；此外，經濟部其他單位或其他科技機關，也有不少經費投注於提升法人或業界研發能量。

不過政府預算有限，科技部表示，產業技術發展除了政府經費挹注外，也要從槓桿業界資源著手，才能整體提升台灣的產業研發能量。（編輯：林孟汝）1080625