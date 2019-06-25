面臨歐盟汽車減排大限 BMW誓言加快推出電動車

（中央社慕尼黑25日綜合外電報導）德國高檔汽車製造商BMW公司今天表示，在整個產業面臨嚴格的碳排放量法規之際，BMW將加快打造新型電動車的計畫。

法新社報導，BMW執行長克魯格（Harald Krueger）發出聲明指出，總部設在德國慕尼黑的BMW，將在2023年推出25款電動汽車，「比原先計畫提早2年」。

BMW表示，其中一半以上的車款將屬全電動式，其他的則是油電混合車款。

BMW在2013年率先推出電池驅動的BMW i3車型。然而，他們不再是市場上使用這項電動技術的領頭羊，因為所有汽車製造商面臨歐洲聯盟（EU）2020年二氧化碳排放大限的法令規定，這項技術已經成了必要條件。

德國的汽車產業如今被認為在這方面落後外國競爭對手，像是美國電動車大廠特斯拉（Tesla），或是中國的製造商。

BMW在今年前5個月銷售了4萬8000輛電動車，比去年同期增長2%。但是，這個數字只佔整個集團超過100萬輛總銷量的5%。

克魯格承諾說：「到2021年前，我們的電動汽車銷售量比起2019年，將會翻上一倍。」（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1080625