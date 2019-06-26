群創擴大在台組裝電視 分析師：搭貿易戰順風車

（中央社記者潘智義台北26日電）面板廠群創光電擴大在台電視組裝業務，資策會產業分析師陳賜賢今天表示，此舉不但避開中國製造銷美課高關稅的問題，正好搭上美中貿易戰的順風車，擴大市場占有率。

群創光電是面板廠，但提供從面板到電視組裝一條龍的服務，群創總經理楊柱祥日前在股東會後記者會表示，因應美中貿易戰，銷美電視可望擴大在台生產，但中國市場及非銷美電視仍在中國佛山廠組裝。

陳賜賢認為，台灣廠商在美中貿易戰過程不必選邊戰，全球各國市場都是銷貨對象，既然中國輸美產品課徵高關稅，在台灣製造銷美就是很好的選擇。群創幾年前就在台南布局，投入電視組裝業務，正好遇到美中貿易戰，萬一中國銷美電視真的被列入高關稅清單，群創便可順勢擴大在台電視組裝業務，也是一個提高市占率很好的機會。

他說，美中貿易戰不可能很快落幕，美國總統川普既然激起美國人憂心中國競爭力威脅美國的意識，就算未來美國降低與中國對立的貿易關係，兩國貿易關係都不可能再回到從前的模式，仍有許多廠商會將產線從中國移出，透過分散布局來規避風險。

另外，台灣電視代工廠瑞軒科技今天表示，中國銷美電視尚未正式列入高關稅清單，此次美國總統川普、中國國家主席習近平在G20峰會的協商結果，萬一中國銷美電視必須課高關稅，瑞軒蘇州廠生產的電視銷美就會受影響，但因已在越南設廠，並完成試產，越南廠生產的電視還是可以銷美。

瑞軒指出，去年蘇州廠生產300萬至400萬台左右的電視，越南廠產能會慢慢提高到這樣的水準，未來越南廠的電視不只可銷美，也可直接在東南亞市場銷售。（編輯：郭萍英）1080626