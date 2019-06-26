國票金等4家公司 7月證交所辦法說

（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所今天公布，新鋼工業、台灣三洋電機、國票金融控股公司及訊連科技將於7月在台灣證券交易所陸續舉行法人說明會。

證交所表示，新鋼工業營業項目為不銹鋼板、捲、加工及買賣，營運模式為不銹鋼專業加工，經營項目則包括不銹鋼板(捲)裁切、不銹鋼板表面處理、型鋼加工及不銹鋼管產品製造等，主要銷售對象為建築裝璜、家電、門窗、食品加工儲存設備、機械用品等製造商。

新鋼工業108年度第1季合併營收新台幣6.87億元較去年同期衰退15.34%。第1季稅後淨利0.19億元，較去年同期成長19.87%。每股盈餘0.14元，較去年同期增加16.67%。

台灣三洋電機股份有限公司為電冰箱、冷氣機、洗衣機、電視機等家電製品製造販賣廠商。三洋電機108年度第1季合併營收12.28億元，較去年同期減少1.05%。第1季稅後淨利0.45億元，較去年同期成長16.37%。第1季每股盈餘0.17元，較去年同期成長13.33%。

國票金融控股公司108年度第1季合併營收16.09億元，較去年同期成長7.21%。第1季稅後淨利7.08億元，較去年同期增加8.82%，每股盈餘0.23元，較去年同期增加4.55%。

訊連科技股份有限公司成立於民國85年，主要業務包括多媒體影音播放與創作軟體、線上直播及視訊會議軟體，與人工智慧（AI）人臉辨識引擎解決方案。

訊連營運模式為多媒體影音軟體透過零售、訂閱式服務，並開拓自有品牌(B2C)全球市場占有率，輔以硬體搭售(B2B)商務模式，與知名PC大廠持續保持緊密合作關係。並積極推動線上直播及視訊會議軟體與人臉辨識引擎，掌握5G視訊溝通與人臉辨識需求龐大商機。

訊連108年度第1季合併營收3.27億元，較去年同期減少13.93%。第1季稅後淨利0.59億元，較去年同期成長49.73%，每股盈餘0.7元，年增52.17%。（編輯：黃國倫）1080626