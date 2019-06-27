日月光投控股東會 矽品董事長林文伯出席力挺

（中央社記者鍾榮峰高雄27日電）日月光投控今天在高雄召開股東會，旗下矽品董事長林文伯以投控董事身分首次出席，外界解讀行動力挺投控的意味濃厚。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉行股東會，由營運長吳田玉主持，不過現場媒體焦點集中在林文伯以投控董事身分出席股東會。這是日月光和矽品合組日月光投控以來，林文伯首次出席投控股東會。

日月光投控表示，林文伯出席股東會是董事的權利，也是善盡董事的職能。吳田玉指出，日月光和矽品雙方持續合作，互動良好，互信有基礎。

外界解讀林文伯出席投控股東會，以行動力挺投控的意味濃厚。

林文伯今年5月初接受媒體採訪表示，矽品業績續創新高，代表日月光投控運作有效率，比原先預期好，投控董事長張虔生決策是對的，胸襟相當大，雙方合作愉快。

日月光和矽品雙方股東臨時會於去年2月12日分別決議通過合組日月光投資控股案。日月光及矽品依企業併購法規定轉換為日月光投資控股，日月光投控於去年4月30日掛牌上市。

中國商務部於2017年11月下旬以附加限制性條件批准日月光和矽品結合案，其中要求在限制期（24個月）內，雙方各自按照交易前的經營管理模式及市場慣例獨立經營，並在市場中進行競爭。

2016年11月中旬，台灣公平會委員會議決議不禁止結合有關日月光擬與矽品相關交易案。2017年5月中旬，日月光和矽品收到美國聯邦貿易委員會FTC（Federal Trade Commission）結束調查日月光與矽品結合案的正式確認函。（編輯：鄭雪文）1080627