貿易戰衝擊景氣險亮藍燈 國發會：廠商信心還在

（中央社記者潘姿羽台北27日電）美中貿易戰5月突升溫，台灣也受波及，國發會今天公布5月景氣燈號續亮代表「趨弱」的黃藍燈，綜合判斷分數則大減4分，降至17分，距離景氣「低迷」的藍燈只有1分之差。

國發會景氣燈號是由涵蓋金融、生產、投資、就業等面向的9項指標所構成，5月燈號的綜合判斷分數較上月減少4分，主因是股價指數由綠燈轉呈黃藍燈、工業生產指數由黃藍燈轉呈藍燈、機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，批發、零售及餐飲營業額由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分所致。

5月景氣燈號綜合判斷分數降至17分，距離藍燈的區間分數上緣16分，只有一步之遙。

國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，從5月燈號表現來看，美中貿易戰升溫確實影響台灣經濟，也對廠商帶來負面衝擊，但半導體業者持續擴充先進製程、台商回台投資成效逐漸顯現，都帶來穩定力量，景氣得以「緩中見穩」。

吳明蕙表示，5月美中貿易戰衝突升溫，但景氣領先指標連續5個月上升，累計增幅2.55%，且其中可反映廠商信心的指標如外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點依舊是正面貢獻，可見貿易戰升溫對廠商信心的衝擊程度沒有想像中大。

吳明蕙推測，應是國內的投資活動持續進行，讓廠商看到經濟成長仍有動能，並支撐對未來景氣看法。

至於景氣同時指標，截至5月已連續16個月下跌，累計跌幅5.42%，吳明蕙表示，這與景氣燈號續呈黃藍燈的表現相互呼應，顯示景氣確實比較疲弱。

不過她也指出，美中貿易紛爭再起將導致全球經貿成長動能減緩，不利出口表現，但轉單效應及新興科技應用持續擴展，有助於緩解部分衝擊，不需要過於悲觀；而政府落實前瞻基礎建設投資、加速都更危老重建，以及所得稅制優化、補助節能家電及旅遊等消費面激勵措施，也將進一步擴大內需成長動能。（編輯：黃國倫）1080627