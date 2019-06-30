上緯延長風電股權處分期限 仍看好風電未來

（中央社記者江明晏台北30日電）上緯投控先前拋出震撼彈，擬出售海能風電股權，但上緯今天召開臨時董事會宣布擬延長股權處分期限，並擴大邀請其他買家參與，表達大力支持政府政策，看好離岸風電的未來。

上緯投控在21日凌晨宣布，董事會決議出售旗下上緯新能源公司及其子公司海能風力發電100%的股權予國外能源公司，預估將在月底前簽約後公布交易對象，引發市場對離岸風電市場後續發展的疑慮。

上緯投控先前表示，旗下上緯新能源原規劃開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，但海鼎風電未通過經濟部去年4月遴選，負責離岸風電業務的子公司上緯新能源公司員工又不斷被外商挖角，人才大量流失。

上緯投控董事長蔡朝陽日前在臉書表示，在各界不看好，台灣缺乏離岸資源、法規、人才、港口、施工船及資金下，上緯花了新台幣40億元，血淚交織過程中，終於2016年10月獨力完成竹南外海兩座示範機組，並成功推進沃旭及麥格理對海洋風電第2期的投資，也激勵了台灣離岸風電發展。不過，在去年遴選結果公告後，就已確定本已具備離岸風電獨角獸條件的上緯，2021至2025年無風場可開發，後續上緯將無以為繼。

上緯投控今天發布新聞稿宣布，董事會今天決議延長100%上緯新能源股份有限公司股權處分期限，上緯新能源內含其子公司海能風力發電25%股權；為保障及最大化股東及子公司員工權益，將繼續以謹慎周延方式處理股權交易事宜，故擬延長股權處分期限並擴大邀請其他買家參與。

上緯強調，已完成海洋風電示範機組，為台灣首座離岸風電，發電機運轉順利。海洋風電第二階段目前施工中，預計年底完工。上緯仍將在期限內完成海洋及海能風場，並持續與南龍區漁會及漁民發展共存共榮的漁業合作，對台灣離岸風電有信心。

上緯也指出，上緯投控葉片樹脂與碳纖複合材料已成功進入國際大廠供應鏈，上緯投控仍在風電產業，對政府政策大力支持，看好離岸風電的未來。上緯投控將持續拓展風電葉片樹脂與碳纖複合材料在台灣、亞洲與國際風電市場，並協助台灣離岸風電國產化，幫助台灣離岸風電產業邁向國際。

上緯投控認為，台灣離岸風電下一階段5GW競標，攸關台灣離岸風電產業發展與國產化，同時保持台灣離岸風電在亞洲離岸風電領先地位，應繼續推動。

另外，上緯先前在6月21日凌晨召開記者會與重訊，也引發市場揣測，上緯今天說明，主因為上緯投控與歐美能源公司董事會皆通過後，按照法規，上緯投控應在盤前兩小時即時揭露資訊。因歐美與台灣有時差，歐美能源公司與上緯投控董事會通過的時間在台灣深夜，因此記者會與重訊選在深夜。

上緯也重申，釋股主因為上緯投控營運規劃及擴大風電材料在台生產廠房及設備投資。上緯投控將專心於新材料與碳纖維複材事業的業務與研發，加大投資台灣，並尋求合適的購併機會，持續提高公司獲利與股東權益。（編輯：林沂鋒）1080630