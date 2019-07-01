櫃買估下半年企業送件意願 高於上半年

（中央社記者韓婷婷台北1日電）受到美中貿易戰衝擊，不確定因素高，今年上半年送件申請上櫃家數僅7家，G20川習會釋出正面消息，櫃買中心董事長陳永誠表示，目前調查看來下半年企業信心轉佳，送件意願比上半年高。

富櫃200指數型權證今天舉行上櫃掛牌典禮，會後陳永誠表示，受到美中貿易戰影響，去年企業因應有些措手不及，不確定因素讓企業主心態轉趨觀望猶豫，也影響今年送件申請上櫃的意願；不過經過大約半年時間因應，已較能掌握應變方法，加上整體低利率環境下，市場還是偏向正面，根據目前統計，下半年送件意願將高於上半年。

櫃買中心總經理李愛玲表示，上半年送件申請上櫃家數僅7家，距離年初設定的年度30家目標還有些距離，不過下半年一向都是送件密集期，目前看來下半年送件數的確比上半年多，至於30家的目標目前正在努力趕進度中。

櫃買持續積極進行海外招商，深耕東南亞台商，今年繼泰國、新加坡後，日前也前往越南舉辦「2019前進臺灣資本市場座談會」。

李愛玲表示，越南平均年所得是中國大陸約一半的水準，在大陸工資相關費用持續增加的壓力下，美中貿易戰之前台商生產基地早已逐步往越南遷移，建廠費用也便宜很多；此波貿易戰的確加速遷移潮，越南廠商轉單情況非常多。

李愛玲看好越南企業回台掛牌的趨勢，除了企業本身具有實力外，全球CRS（共同申報準則）的實施，加上第二代準備接班，第一代積極規劃IPO的二大趨勢下，未來越南會是很重要的招商重點地區。（編輯：黃國倫）1080701