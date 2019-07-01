6月房屋移轉趨緩 下半年觀望氣氛增

（中央社記者韋樞台北1日電）因5月當時美中貿易戰升溫，6都民眾6月購屋意願觀望，買盤回歸理性，交易量月減。不過，6都整體上半年仍年增6.6%，但下半年因總統大選前轉趨觀望氣氛濃。

6都公布最新6月買賣移轉棟數全數較5月明顯下滑，台北市6月為2432棟，月減11.3%，年增10.3%；新北市為4992棟，月減10.8%，年減11.3%；桃園市為3432棟，月減6.4%，年增10.2%；台中市為3314棟，月減20%，年增0.7%；台南市為1910棟，月減13.8%，年增6.8%；高雄市為3047棟，月減16%，年增12%。

累計上半年6都房屋移轉量，台北市1萬3187棟，年減0.1%；新北市2萬8066棟，年增2.1%；桃園市1萬7708棟，年增7.1%；台中市2萬36棟，年增5.5%；台南市1萬1541棟，年增7.1%；高雄市1萬9684棟，年增20.1%。6都上半年總交易11萬222棟，年成長6.6%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，6月房市回暖氛圍導致屋主姿態漸高，讓價空間漸小，而自住型買方又沒有追價意願，加上梅雨季節的豪雨打亂看屋計劃，導致整體交易量縮。

台中6月移轉量較5月降溫最多達20%。台灣房屋信實青海特許加盟店店東王鐙毅表示，年底總統選舉效應提早在5、6月發酵，市場買氣逐漸出現觀望氣氛，估計隨著後續選情更加白熱化，民眾重心轉移，加上買賣雙方的價格拉鋸，下半年置產型買盤恐將趨緩。

張旭嵐指出，整體上半年買氣仍比去年同期增加，交易量年增6.6%，顯示今年房市已築底，自住族進場意願高，其中高雄受惠於政治議題效應，年增20.1%為6都最高。下半年房屋交易，隨著美中貿易戰暫停，若國際關係穩定，全球經濟可望回穩，長期而言仍是正向發展，不過總統大選仍會影響年底市場交易，屋主若想順利出售，價格還是成交關鍵。

永慶房屋業管部經理謝志傑說，儘管上半年6都房市買氣溫和成長，但展望未來仍有變數，國際景氣部分，美中貿易戰在雙方領導人會晤後出現喘息空間，但後續發展難料，景氣依舊混沌未明；國內部分，下半年總統大選逐漸進入白熱化，不管未來經濟或政治議題是否明朗化，當前民眾購屋心態恐怕更加觀望，建議有意售屋的屋主加緊售屋的腳步，只要房價貼近買方預期，就能加速成交。（編輯：李信寬）1080701