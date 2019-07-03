嚴防陸貨洗成MIT轉運美國 經濟部出招因應

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）為了防止中國產品透過台灣洗產地，再違規轉運美國，經濟部今天表示，將從監督貿易流向、部分產品進出口附產證以及提高裁罰金額下手，維護MIT品牌及台灣貿易利益。

美中貿易戰開打以來，根據海關統計，從去年10月起，海關共查獲3件產地標示不實、2件產地申報不實案件以及1件自貿港區偽標產地，因涉嫌洗產地，已交由經濟部國貿局等相關主管機關裁處。

經濟部今天發布新聞稿表示，為了避免台灣成為「洗產地」受害者，持續與財政部、交通部等部會合作，從監督貿易流向、高風險產品進出口要求檢附產證以及修法提高違規行為裁罰金額等面向下手，嚴防不肖業者，維護MIT（Made In Taiwan）信譽及台灣產業貿易利益。

經濟部指出，當海關查獲洗產地案件，並通知貿易局或有檢舉中國大陸貨品偽標MIT時，情節重大者，貿易局將提高罰鍰或廢止廠商登記資格；若涉及偽造文書，將移送檢調單位調查。

經濟部已提案修訂貿易法，擬將違反原產地規定裁罰金額從新台幣30萬元提高至300萬元，並訂定「吹哨條款」增列檢舉獎勵規定，修法已列為優先法案，立法院正在審議中。

經濟部表示，對於自行車、太陽能產品等可能發生違規轉運問題的產品，經濟部、財政部及交通部合力採取各項因應做法，以有效降低違規轉運的情形。

經濟部進一步說明，一，自貿區出口電動自行車、自行車，需先向貿易局取得輸出許可證；二，進口太陽能電池及鋼鐵，需檢附出口國產證；三，海關將加強查驗出口貨品是否有標示不實或虛報產地。

四，自大陸進口的自行車及工具機，需申報用途以利追蹤；五，當業者出口美國301課稅清單上產品至美國時，海關會提醒業者需注意美國原產地規定。

經濟部呼籲，業者千萬不要心存僥倖，而從事違規轉運行為，共同維護MIT的信譽及台灣產業貿易利益。（編輯：林興盟）1080703