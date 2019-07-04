戴爾：供應鏈持續調整 台灣扮重要角色

（中央社記者吳家豪台北4日電）戴爾集團宣布全台首間旗艦門市今天開幕，象徵從直銷、零售經銷走向身歷其境的體驗服務模式；針對媒體報導戴爾將筆電生產移到台灣，戴爾低調不願評論，僅表示供應鏈一直在調整，而台灣扮演重要角色。

Dell EMC台灣區總經理廖仁祥接受媒體聯訪表示，戴爾個人電腦（PC）是起家產品，做了35年，PC真的是局勢改變者（game changer），改變娛樂與工作的方式，且PC外觀與功能一直在調整，更符合生活型態，差異性越來越大，主要為了符合不同的溝通與娛樂方式。

廖仁祥認為，整體PC產業仍很蓬勃，全球企業一年花費約7000億美元（約新台幣21.8兆元）採購個人電腦，相當於台灣GDP（國內生產總值）的1.2倍，其中牽涉很多創新；全球已有15億的遊戲人口，帶動相關需求。

談到為何成立實體旗艦門市，廖仁祥說，戴爾在台灣經營35年，第一個階段走直銷模式，主要面對企業用戶；近幾年第二階段走向零售經銷，在台灣已設置超過100個據點，其中部分據點整合虛擬通路。

他強調，基於過去在直銷與零售經銷的成功，戴爾認為「時候到了」，可以走向第三階段的體驗銷售模式，接下來產品設計會越來越重視沉浸式體驗，包含視覺、聽覺等，例如邊框越來越窄、更容易融入畫面，這些都需要現場體驗。

他也引述研究機構IDC的數據指出，今年第1季戴爾有數個產品表現很優秀，包括商用筆電、工作站、高階消費筆電、顯示器的出貨量和營收都年增兩位數百分比（10%以上），且全球市占都高居第一。

針對媒體報導惠普、戴爾等筆電大廠計劃將中國產線移到台灣以避免被加徵關稅，廖仁祥表示，這屬於營運面的問題，今天不便評論。但他強調，戴爾產品生產都交給ODM代工夥伴，整個供應鏈一直在調整，而台灣在其中扮演重要角色；由於供應鏈的變動太快，未來的調整還是要看市場狀況。

廖仁祥坦言，外商在台灣PC市場很多領域無法與本地廠商競爭，但台灣客戶對外商品牌的喜好度一直增加。戴爾在台灣投資1000多個工程師與採購人員，也幫助台灣市場走到全世界，確實看到台灣用戶開始喜歡戴爾品牌。

戴爾旗艦店位於台北三創生活園區，店中展示並銷售從消費、電競、商用到企業級一系列最新的PC與顯示器產品，讓消費者一次體驗。

戴爾台灣研發中心董事總經理莊育豪表示，創新是戴爾科技集團的DNA，以體驗為導向，挑戰科技極限。在這些創新的PC產品背後，戴爾台灣研發中心有著舉足輕重的地位，從初期工業設計到產品開發，都可看到台灣研發人才的巨大努力。（編輯：郭萍英）1080704