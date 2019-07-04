勤誠6月營收年減6.3% 看好下半年旺季效應

（中央社記者吳家豪台北4日電）伺服器機殼廠勤誠興業今天公布6月合併營收新台幣5.03億元，年減6.3%；第2季合併營收15.02億元，年增0.3%；看好下半年因客戶需求回升、平台轉換效益，旺季效應將逐步顯現。

累計2019年1到6月，勤誠合併營收30.63億元，較去年同期增加6.08%。

勤誠發布新聞稿表示，由於英特爾（Intel）、超微（AMD）兩大中央處理器（CPU）平台處於轉換期，加上雲端服務商去化庫存、需求走低，以及對貿易戰後續發展的觀望態度下，客戶下單偏向保守，預估今年下半年需求回溫及平台轉換效益，傳統旺季效應將逐漸顯現。

勤誠強調，未來美中貿易戰仍充滿變數，為分散供應鏈風險，勤誠加速啟動在台灣生產計畫，預計第3季可進入大量生產，除避免貿易戰影響外，總部研發資源也將更貼近製造中心及前端客戶，在設計製造與出貨地區上根據客戶需求快速調整。

近年除了美、中兩大市場外，勤誠也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場的新客戶。勤誠表示，隨著5G基礎建設步調加快，帶動邊緣運算、AI（人工智慧）及物聯網大量應用，雲端產業持續成長，勤誠新開發的邊緣運算、高密度存儲伺服器機殼解決方案，將是下個階段重要的成長動能。（編輯：楊玫寧）1080704