印度2019經濟調查報告 估經濟成長7%

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度財政部長希塔拉曼今天向國會提交經濟調查報告，預測印度2019財政年度經濟成長率將達7%。

印度總理莫迪曾提出願景，要推動印度經濟在5年內達5兆美元規模，成為全球第3大經濟體的目標。若要達成，則需要實現經濟成長率8%。

希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）明天將向國會提交2019財政年度（2019年4月到2020年3月）預算，今天先向國會提交由印度經濟首席顧問蘇布拉瑪寧（KSubramanian）編寫的2019年經濟調查報告（Economic Survey 2019）。

蘇布拉瑪寧表示，這份報告的主題是推動印度經濟加速轉型，讓印度國內生產毛額（GDP）可維持在8%的成長，從而實現經濟在5年內達到5兆美元規模的目標。

報告指出，根據國際經驗，特別是來自東亞經濟體的經驗表明，要推動印度經濟成長達8%，只有在有利的人口紅利階段催化和支持下，透過投資、儲蓄、出口的良性循環來維持。

這份報告說，投資，特別是私人投資，是推動需求、創造力、提高生產效率、引進新技術、允許創造性破壞及創造就業等的關鍵驅動因素。

這份調查報告認為，印度工業與基礎建設領域的真正挑戰是與公共部門合作，引進足夠的私人投資。

調查報告指出，在過去5年的微觀經濟與宏觀經濟基礎下，印度已做好轉型促進經濟成長的準備，就業和出口將可推升到一個新的水準。

報告預測，在穩定的宏觀下，印度本財政年度的GDP成長率達7%。

印度人報（The Hindu）引述蘇布拉瑪寧表示，除非向銀行借貸資金的成本下降，否則投資不會上升。國際的資金成本很低，貨幣政策將是降低資金成本的關鍵工具之一。

蘇布拉瑪寧認為，投資占GDP的比重應達30%到35%。在中國，投資占GDP的比重於頂峰時達到將近50%。印度現在的固定資本形成毛額（Gross fixed capital formation）約在29.3%，但應至少增加到30%的中等水準。

報告預測印度2019財政年度的赤字約占GDP的5.8%。蘇布拉瑪寧表示，印度將堅持讓財政赤字減少的道路，更重要的是要堅持財政整頓的道路。

不過，這份經濟調查報告說，未來幾個月，印度將面臨財政的挑戰，因為經濟放緩將影響稅收，且農業領域的國家支出增加。其他挑戰還包括伊朗遭制裁後的油價、商品與服務稅（GST）收入低於目標收入。

這份報告替印度未來5年成長和就業制定藍圖，標榜財政權力下放及聯邦主義、支持改革，推動專為微、中小型企業發展的政策、GST及直接稅改等。（編輯：馮昭）1080704