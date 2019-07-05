迎暑假旺季 遊戲股衝業績股價強勢表態

（中央社記者韓婷婷台北5日電）暑假帶動遊戲類股營運加溫，繼龍頭股鈊象6月營收繳出亮眼的成績後，傳奇也跟進繳出歷史新高的成績，激勵今天遊戲股強勢表態，再度吸引買盤進場拉抬。

鈊象、傳奇陸續繳出亮眼成績單，激勵今天股價大漲，帶動類股價量齊揚，包括傳奇、宇峻、華義、方舟、隆中等盤中漲幅都超過4%，鈊象漲幅也超過3%，其他包括橘子、網龍、大宇資、真好玩等漲幅均超過1%；整體遊戲類股在大盤回檔之際扮演維繫人氣的亮點族群。

台灣遊戲研發商傳奇堅持研發之路，從端遊跨足手遊後，歷經多年轉型，終於在今年繳出亮眼成績，並成功攻占海外市場，不僅一吐悶氣外也為台灣遊戲產業帶來久違的信心，今年以來營收一路成長的好成績也反映在股價走勢上，成為類股新焦點。

除了傳奇外，遊戲股股王鈊象靠著休閒遊戲長青樹，搭配AI大數據輔助分析強化玩家流存率及課金率，也明顯帶動今年以來營收表現，2家遊戲廠今年營運顯著竄升，帶動股價強勢表態。

傳奇網路6月營收新台幣3.93億元，月增30.57%。年增593.18%；主要來自於手遊「風之國度」於日本上市，帶動營收衝上新高，是少數台灣遊戲研發商成功攻占日本市場，累計上半年營收17.34億元，年增308.48%。

傳奇表示，自有遊戲IP「拉普拉斯的神子」授權中國簡悅開發手遊「風之國度」，去年12月初在台港澳雙平台同步推出後人氣不減，4月緊接著在日本推出，市場反應良好，營收穩定成長，持續挹注6月集團合併遊戲收入達3.85億元，及權利金收入859萬元，成功拓展海外營運版圖。

鈊象受惠休閒遊戲產品營收持續提升，加上商用機台需求逐步回溫，帶動6月營收首度突破4億元大關，衝上4.21億元歷史新紀錄，月增7.4%、年增68%，累計第2季營收11.53億元，年增57%，也創單季新高。

鈊象去年下半年開始針對旗下5大休閒類遊戲漸進式的導入AI行銷，在推廣效益顯現下，玩家每人平均消費（ARPU）值不斷提升，並帶動休閒類遊戲營收在今年前6月持續成長，其營收占比從去年的75%提升至逾80%，不僅一路推升營收表現，也有助於毛利率再往上提升。（編輯：黃國倫）1080705