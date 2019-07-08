德銀大瘦身 2022年前擬裁1.8萬工作機會

（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）今天宣布，將在2022年前裁減1萬8000個工作機會，大刀闊斧改造旗下事業。

法新社報導，德銀大砍約1/5人力，將員工數降至7萬4000人，是歷來規模最大的一次裁員。

德銀說，裁減人力有助德銀每年削減60億歐元（約新台幣2134億元）成本。

德銀執行長齊芬（Christian Sewing）說：「今天，我們宣布德意志銀行將進行數十年來最根本的轉變。」他將這番大改造稱作是「德意志銀行的重生」計畫。

德銀並未立即說明這把大斧將從何處砍下。

不過，高層希望子公司德國郵政銀行（Deutsche Postbank）能與中央基礎架構角色發揮協同作用，許多工作機會可能留在德國本土。

在此之前，德銀去年已裁掉大約6000名員工。

外界估計，德銀今年第2季淨虧損為28億歐元，重組費用約為30億歐元。

就全年而言，德銀在2018年短暫轉虧為盈後，可能重回虧損狀態。

德銀不打算在今年或明年支付股息。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1080708