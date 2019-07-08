更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

海漂相機奇緣再續 台灣學童赴日演布袋戲倡環保
生活

海漂相機奇緣再續 台灣學童赴日演布袋戲倡環保

彭政閔2000安出爐中職史上第2人 恰爸上場獻祝福
運動

彭政閔2000安出爐中職史上第2人 恰爸上場獻祝福

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

德銀大瘦身 2022年前擬裁1.8萬工作機會

最新更新：2019/07/08 09:59

（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）今天宣布，將在2022年前裁減1萬8000個工作機會，大刀闊斧改造旗下事業。

法新社報導，德銀大砍約1/5人力，將員工數降至7萬4000人，是歷來規模最大的一次裁員。

德銀說，裁減人力有助德銀每年削減60億歐元（約新台幣2134億元）成本。

德銀執行長齊芬（Christian Sewing）說：「今天，我們宣布德意志銀行將進行數十年來最根本的轉變。」他將這番大改造稱作是「德意志銀行的重生」計畫。

德銀並未立即說明這把大斧將從何處砍下。

不過，高層希望子公司德國郵政銀行（Deutsche Postbank）能與中央基礎架構角色發揮協同作用，許多工作機會可能留在德國本土。

在此之前，德銀去年已裁掉大約6000名員工。

外界估計，德銀今年第2季淨虧損為28億歐元，重組費用約為30億歐元。

就全年而言，德銀在2018年短暫轉虧為盈後，可能重回虧損狀態。

德銀不打算在今年或明年支付股息。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報