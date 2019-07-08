更多編輯台推薦新聞：
熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷
國際

熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸
運動

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

德意志在台證券傳裁員 金管會：目前無相關計畫

最新更新：2019/07/08 20:47

（中央社記者劉姵呈台北8日電）外媒報導德意志銀行擬大幅裁員並關閉亞太地區部分股票業務，市場傳出台灣的德意志證券將配合總部裁員；金管會證期局今天表示，經主動了解後，該公司說明目前無相關計畫。

德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）宣布，打算裁減1.8萬名員工，計劃大幅削減歐洲以外的證券交易、設置新部門處理銀行服務業務及處理不良資產，重組銀行高層和削減資產負債表等，這讓金融圈傳出德意志在台灣設立的據點德意志證券公司將配合總部裁員。

金融監督管理委員會證期局官員回應，今天已有主動了解台灣的德意志證券是否有裁員計畫，但該公司回覆說明，目前無相關計畫。

金管會證期局官員強調，如果證券商要裁員，依照規定必須事先向主管機關金管會報告及說明，目前德意志證券並沒有向金管會提出，後續將持續掌握與追蹤。

德意志銀行近年來虧損連連，並爆發洗錢醜聞，加上隨著2008年金融危機後加強監管導致許多業務無法再繼續，擴張計畫至此打住並開始倒退；此外，德意志銀行無法根除自身的監管弊病，陷入連串法律訴訟、賠上數十億歐元罰金與民事和解。（編輯：楊玫寧）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報