德意志在台證券傳裁員 金管會：目前無相關計畫

（中央社記者劉姵呈台北8日電）外媒報導德意志銀行擬大幅裁員並關閉亞太地區部分股票業務，市場傳出台灣的德意志證券將配合總部裁員；金管會證期局今天表示，經主動了解後，該公司說明目前無相關計畫。

德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）宣布，打算裁減1.8萬名員工，計劃大幅削減歐洲以外的證券交易、設置新部門處理銀行服務業務及處理不良資產，重組銀行高層和削減資產負債表等，這讓金融圈傳出德意志在台灣設立的據點德意志證券公司將配合總部裁員。

金融監督管理委員會證期局官員回應，今天已有主動了解台灣的德意志證券是否有裁員計畫，但該公司回覆說明，目前無相關計畫。

金管會證期局官員強調，如果證券商要裁員，依照規定必須事先向主管機關金管會報告及說明，目前德意志證券並沒有向金管會提出，後續將持續掌握與追蹤。

德意志銀行近年來虧損連連，並爆發洗錢醜聞，加上隨著2008年金融危機後加強監管導致許多業務無法再繼續，擴張計畫至此打住並開始倒退；此外，德意志銀行無法根除自身的監管弊病，陷入連串法律訴訟、賠上數十億歐元罰金與民事和解。（編輯：楊玫寧）1080708