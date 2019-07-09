金管會：德意志法巴證不撤出台灣 各裁2名研究員

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會證期局今天證實，德意志與法巴證券沒有要撤出台灣，但將配合總部裁撤研究部門各2人，約占總員工人數的10%，其中法巴證券將用委外的方式提供研究資訊。

法銀巴黎證券才剛證實裁撤台灣研究部門，外資圈也傳出德意志證券將響應集團政策裁撤在台據點；金融監督管理委員會證期局副局長張振山今天表示，根據了解，德意志證券與法巴證券沒有在台據點裁撤規劃，不過卻進一步證實，2家外資券商將配合總部政策，裁撤在台研究員各2人，約占總員工人數的10%。

張振山指出，2家外資券商在台員工各有20人，研究員僅各2人，共裁撤4人。根據證期局了解，2家各剩下的18名員工都為業務人員，此次為配合總部作調整，決定先裁撤研究員。

張振山表示，法巴證券以後將研究業務外包給晨星（Morningstar），將會用委外的方式提供研究資訊，德意志證券則未說明。

他表示，近年外資撤台狀況只有2家，包括105年撤出台灣的有巴克萊證券、106年有香港商聯昌證券。目前外資券商在台營運的還有14家，包括7家子公司（美林、台灣摩根士丹利、花旗環球、摩根大通、大和國泰、法銀巴黎、上海匯豐）與7家分公司（高盛、德意志、野村、法國興業、瑞銀、瑞士信貸、麥格理）。

張振山表示，若外資要撤台的話會通報金管會，且必須做好客戶、員工權益保障，目前並沒有市場傳的外資要撤台，但也尚未有外資券商來申設新據點。

法巴證券為因應全球政策，將亞洲多數據點的研究業務改為外包制，因故裁撤台灣、新加坡、香港等地研究部門，未來僅保留印度仍有駐地研究員。另外，德意志證券則為配合母行德意志銀行（Deutsche Bank）將關閉亞太地區部分股票業務，裁撤研究員。（編輯：林沂鋒）1080709