國產實業蘇州混凝土廠 今年獲利可望大增

（中央社記者韋樞台北9日電）混凝土大廠國產實業近年在大陸的水泥廠或預拌混凝土廠受惠硬體建設需求，量價齊揚，其中蘇州區去年營收占全公司營收15.4%，占比最多，今年可望獲利再大增，成為小金雞。

老牌的預拌混凝土企業國產實業目前旗下有3大事業群，包括開發事業轉投資、國內建築建材事業、海外礦業投資等；其中海外礦業投資主要是大陸福建水泥廠及大蘇州地區的常熟、吳中、吳江、昆山等4大預拌混凝土廠。

若以全年營收來看，2018年國產實業整體合併營收達新台幣186億4480萬元，蘇州4大混凝土廠營收貢獻28億6838萬元，占整體營收比重15.38%；福建水泥廠全年營收27億9961萬元，占整體營收比重15%，蘇州4大混凝土廠成為台灣事業群之外，海外事業群中最重要營收、獲利來源。

根據國產實業10日法說會資料，吳中廠今年接單主要來自廠房、住宅、商辦樓、公共工程及公共配套工程(中小學、幼稚園)等；吳江廠今年極力爭取接單主要是京東方廠房、國策產業園、群光電子、敏喆機械、禾望生產基地、住宅、商城等；常熟廠和昆山廠則爭取當地市政建設、滬通高鐵車站、地鐵、高速公路等諸多項目。

國產實業指出，蘇州市一年的混凝土需求為4700萬立方公尺，國產實業蘇州4大混凝土廠有7套拌合設備，預拌混凝土車130輛，年產能可達300萬立方公尺，目前還有餘力可增產，可望全力供應大蘇州地區公私工程。

除了這4大混凝土廠之外，國產實業指出，隨著中國大陸近幾年保護長江水源的復綠政策，江砂、湖砂均禁止開採，造成砂石供不應求，國產建材實業蘇州事業處也已投資製砂廠，年產能高達800萬公噸，從原料掌握品質，進一步落實安心建材履歷品管。

國產實業指出，蘇州4大混凝土廠從2003年開始興建，2018年獲利成長約240%，今年上半年預估銷售64萬9141萬立方公尺混凝土，約占去年全年銷售量的45%，，下半年進入水泥業的旺季，出貨量只增不減，預計將超越去年全年出貨量。

值得注意的是，今年每立公尺混凝土價格高達人民幣488元，高於去年的平均價436元，因此出貨愈多，獲利愈大；法人估算上半年蘇州廠區稅後盈餘可達2040萬元，已達去年全年的84.84%，下半年在量價齊揚的走勢下，獲利可望大增。（編輯：鄭雪文）1080709