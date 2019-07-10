鈊象手遊營運火熱 上半年每股稅前賺13.14元

（中央社記者韓婷婷台北10日電）遊戲股王鈊象公告自結數，6月單月稅前盈餘新台幣1.8億元，每股稅前EPS為2.55元，累計上半年每股稅前盈餘已達13.14元，已逼近去年全年表現。

鈊象6月營收4.22億元，月增7.4%，年增68%，創下歷史新高，單月稅前盈餘1.8億元，稅前EPS為2.55元，不過低於5月的3.07元。網路行動遊戲及商用遊戲機營收占比為80%及20%。

累計第2季營收11.53億元，年增35%，第2季營收同創歷史新高，單季稅前盈餘為5.5億元，稅前EPS為7.79元。

鈊象受惠休閒遊戲業績比重提高，帶動毛利率拉升，獲利三級跳，累計上半年營收21.29億元，年增45.95%；上半年稅前EPS為13.14元，年增率高達91%。已逼近去年全年的稅前EPS 14.54元。

鈊象目前旗下網路行動遊戲包括「明星三缺一」、「金猴爺」、「滿貫大亨」、「金好運」、「海王寶藏」、「捕魚大玩咖」等。鈊象旗下「金猴爺」透過AI機制的導入，分析玩家消費疲弱點，並推出特別玩家照顧禮包，刺激付費率從以往的1%大幅拉升至3%，進一步帶動整體營運攀升，後續將陸續導入其他遊戲。

至於商用機台，由於手遊趨勢的盛行，全球各地遊戲場所的展店速度放緩，成長性受到壓抑，主要靠新遊戲及新市場維持動能，相對保守看待。（編輯：趙蔚蘭）1080710