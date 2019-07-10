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王品乾杯業績告捷 美食-KY拚回溫

最新更新：2019/07/10 16:50

（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股6月營收出爐，王品台灣事業群6月創4年來同期最佳；乾杯受惠展店效益，6月及上半年營收均創同期新高；美食-KY6月營收年減逾5%，法人看好業績逐步回溫。

王品6月合併自結營收新台幣13.6億元，年增3.24%。累計1至6月合併營收82.3億元，較去年同期成長1.29%。其中台灣事業群營收達8.2億元，年增8.34%，王品表示，1至6月營收，有5個月保持成長，台灣事業群在6月重回8億元大關，創下4年來6月最佳營收。

興櫃餐飲公司乾杯6月自結合併營收新台幣2.65億元，受惠品牌活動與展店效益，較去年同期2.43億元成長8.84%。累計1-6月自結合併營收15.51億元，較去年同期14.29億元，年增8.57%，單月及累計營收均創歷年同期新高。乾杯指出，如果將去年上半年虧損，且已在去年下半年出售的一風堂拉麵營業額自去年上半年的合併營收中剝離，乾杯上半年的營業成長動能更顯強勁。

美食-KY公布自結6月合併營收19.01億元，年減逾5%，但若以人民幣計算，減幅連續兩個月收窄。法人觀察，美食-KY在中國大陸、美國、台灣等主要市場持續強化產品競爭力，帶動美國營收穩定成長的同時，也看到中國市場逐步好轉。

在中國市場，美食-KY指出，6月的同店營收仍較去年同期衰退，但第2季表現較首季佳。在美國市場，85度C在北加州沙加緬度市（Sacramento）開出當地第二間門市，開幕以來銷售表現亮眼。（編輯：鄭雪文）1080710

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