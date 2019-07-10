房市股市兩樣情 上半年證交稅大降22.7%

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）財政部公布最新稅收統計，上半年契稅件數較去年同期成長5.7%，反映房市交易回穩；相對與股市交易量能連動的證交稅，上半年稅收則年減121億元，衰退金額創2006年以來同期最高，減幅22.7%。

財政部今天公布6月及上半年全國稅收統計，6月實徵淨額新台幣4813億元，年增0.5%，上半年實徵淨額1兆3657億元，續創歷年同期新高，年增2.4%。累計上半年全國稅收占累計分配預算數為103.4%，占全年預算數57.2%。

展望全年，財政部統計處副處長陳玉豐認為，就業市場穩定，基本工資調升，台商產能回流挹注民間投資動能，以及營所稅稅率調高，都是帶動今年稅收成長的有利因素；不過，因去年上市櫃公司獲利下滑，加上部分稅目基期偏高，將壓抑整體稅收成長空間。

陳玉豐預估，今年全年稅收要達成預算目標2兆3873億元沒有問題，但與去年全年實徵淨額相比，應該只有持平表現。

觀察各稅目表現，今年上半年，包括營利事業所得稅、房屋稅及牌照稅皆創歷年同期新高。此外，契稅部分，6月徵起件數3萬0149件，年增4.4%，累計上半年件數18萬4184件，也年增5.7%，反映房市交易逐漸回溫。六都中，6月以台北市件數年增13%最多，累計上半年則以高雄市件數年增14.9%最亮眼。

土增稅方面，受多件繳稅金額千萬以上案件帶動，6月實徵淨額82億元，年增9.4%，已連續3個月成長，徵起件數也年增3.6%。

相對的，證券交易所得稅表現疲弱，受6月上市櫃股票平均每日成交值下滑影響，6月證交稅61億元，為2016年12月以來最低（排除農曆春節因素），更比去年同月大減45億元，衰退金額為2013年3月以來最大，年減42.5%。累計上半年證交稅411億元，年減121億元，創2006年以來同期最大衰退規模，減幅22.7%。

另一方面，陳玉豐補充，合計今年5、6月入帳的綜合所得稅結算申報稅額為1789億元，受所得稅制改革方案上路，調高4大扣除額等減稅措施影響，比去年同期減少15億元；營所稅結算申報金額則是受稅改調高營所稅稅率帶動，稅額達3783億元，年增344億元。（編輯：林孟汝）1080710