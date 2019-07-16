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台灣美妝搶攻國際市場 續拚出口成長率雙位數

最新更新：2019/07/16 17:06
為協助國內美妝業者提升國際品牌知名度，中華民國對外貿易發展協會16日舉辦台灣美妝國際記者會，邀請新加坡、馬來西亞、越南、泰國、美國、俄羅斯等國媒體來台採訪。中央社記者廖禹揚攝 108年7月16日
為協助國內美妝業者提升國際品牌知名度，中華民國對外貿易發展協會16日舉辦台灣美妝國際記者會，邀請新加坡、馬來西亞、越南、泰國、美國、俄羅斯等國媒體來台採訪。中央社記者廖禹揚攝 108年7月16日

（中央社記者廖禹揚台北16日電）台灣美妝產品外銷近3年出口成長率皆高於總成長率，今年上半年雖受美中貿易戰影響而力道減弱，但外貿協會董事長黃志芳今天表示，有信心今年能續呈雙位數成長。

中華民國對外貿易發展協會今天舉辦台灣美妝國際記者會，邀請新加坡、馬來西亞、越南、泰國、美國、俄羅斯等國媒體來台採訪，助業者提升國際知名度。

台灣美妝產品近3年出口平均成長率超過13%，去年出口額達8.32億美元，今年上半年因美中貿易戰影響需求，有放緩趨勢，不過，黃志芳對台灣美妝產品深具信心，今天出席活動時表示，台灣主要市場區隔是以中產階級消費族群為主，應該不太會受貿易戰影響，「甚至有很大發展空間」。

黃志芳說，台灣美妝產品結合業者創意與科技涵養，品質不會輸日本、韓國、甚至法國，像日本現在是台灣美妝第4大出口市場，能打入最嚴苛、標準最高的日本市場，「已經證明我們的實力」。

外貿協會指出，根據國際市調公司Mintel報告，2019年全球美妝產業3大趨勢包括高科技、綠色環保及客製化，符合台灣美妝產業發展趨勢；黃志芳說，例如將要到日本開設旗艦店的歐萊德（O'right），就是百分之百環保、符合最新國際潮流。

黃志芳指出，台灣美妝只是在國際品牌知名度不足，也缺乏大型通路，因此外貿協會今年除在新南向國家辦理台灣形象展外，也會在土耳其台灣週等全球推廣活動加強美妝美容推廣。

除配合新南向政策搶攻東南亞國家市場，黃志芳表示，今年仍會透過多種行銷管道積極拓銷日本及歐洲市場，而他不久前訪問俄羅斯，也發現女性美妝美容產品在當地需求量很大，也有很大市場機會，可以積極開拓。（編輯：李信寬）1080716

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