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崇友除息交易 早盤填息率26.9%

最新更新：2019/07/17 09:44

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）電梯大廠崇友今天除息交易，每股配息2.6元，開盤參考價57.5元，早盤走勢堅挺，最高來到58.2元，漲1.22%，填息率約26.9%，穩健邁向填息之路。

展望下半年營運表現，崇友日前表示，下半年有大訂單業績挹注，包括台南建案新梯約5000多萬元、桃園青埔高鐵產業園區約4500萬元、以及台北市捷運古亭站電扶梯約3100多萬元，預估下半年大案可望認列業績共約4.3億元。

崇友在新梯結合汰舊換新電梯、以及維修保養之間的比重可維持6比4，今年汰舊換新電梯業績和出貨量年成長看兩位數百分點，今年整體接單量可優於去年。

法人指出，崇友今年汰舊換新電梯業績可望成長10%到15%，新梯可望年成長5%到10%，維修保養業績可望年成長2%到3%。目前崇友新梯加上汰舊換新電梯數量約3900多台。

崇友自結6月合併營收新台幣3.36億元，比5月3.16億元成長6.26%，較去年同期3.75億元減少10.28%，累計今年前6月自結合併營收21.46億元，較去年同期21.13億元微增1.57%。（編輯：趙蔚蘭）1080717

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