為擺脫對日依賴 韓半導體廠尋替代貨源

（中央社記者姜遠珍首爾17日專電）日本政府不滿二戰韓國徵用工索賠案在法院勝訴，4日起對南韓管制關鍵電子原料出口，南韓半導體企業紛紛尋找替代供應商以謀求供應鏈多元化。

南韓聯合新聞通訊社今天從上海和東京報導，中國上海證券網16日的報導表示，據電子化工新材料產業聯盟官方微信消息，山東濱化集團公司電子級氫氟酸已拿到一些南韓半導體廠商的批量訂單。濱化集團這次經過多次樣品檢測和小批量試驗後，最終與南韓企業建立正式合作夥伴關係。

韓聯社報導，根據「日本經濟新聞」，三星電子已著手對非日本廠商的氟化氫進行性能試驗，供應商很可能是中國大陸、台灣或南韓企業。SK海力士也正研討使用非日本產氟化氫的方案。

報導說，三星電子更換供應商並製造與現有品質相同的半導體產品需耗時2至3個月，雖然需時較長，但南韓半導體業界還是會嘗試「脫離」對日本的依賴。

日本政府4日起限制對南韓出口3種半導體關鍵材料，包括氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體。其中蝕刻氣體（高純度氟化氫）對日本依賴度相對較低。據韓國貿易協會資料，今年1月至5月南韓從中國進口的氟化氫占總進口量46.3%，略高於從日本的43.9%。（編輯：郭中翰）1080717