高齡及身障者信託 顧立雄盼降管理費擴大普及

（中央社記者劉姵呈台北18日電）金管會今天舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，主委顧立雄表示，目前安養信託規模每年都有成長，未來高齡與身障者信託可透過政策來壓低管理費，讓信託業務普及。

金融監督管理委員會今天舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，金管會主委顧立雄會後表示，過去大家對於信託的定義不是很清楚，但從日本的相關經驗來看，其實信託的門檻不需要太高，失智者信託大概約1000萬日圓，也就是約新台幣300萬元即可承作；未來針對高齡與身心障礙者信託，可以透過政策來壓低所需要的管理費用，讓信託業務普及。

金管會也統計，截至民國108年3月底，安養信託業務累計受益人數已達1萬7136人，累計信託財產本金達180億元，較104年底分別成長1萬6273人及138億元，成效顯著。

顧立雄說，為了確保高齡者財產安全並專款專用，不被家人或親友所侵用，政府適當的介入有一定的需要。

顧立雄表示，目前銀行大多是屬於商業信託的性質，對商業信託門檻有一定的條件，但現在有身心障礙者信託公版的辦法，會注入公益的元素進去，降低信託所需要的管理費。

人口快速老化的同時，失智症人口也隨之增加，金管會已洽司法院建議推動「成年監護制度支援信託」，以後由法院依職權介入，顧立雄認為，透過信託機制結合監護制度，對失智者比較好，也能提供高齡者更完善的生活及財產的保障。

金管會於104年11月發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，自105年度起實施5年，鼓勵銀行的信託業務，由傳統財產管理，進一步結合安養照護、醫療服務等功能，為高齡者量身訂作合適的安養信託商品，確保財產安全並專款專用於養老生活所需。

金管會107年度核定績效優良銀行為合作金庫銀行、台灣中小企業銀行、華南銀行、第一銀行、台灣銀行、土地銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、兆豐國際商銀及彰化銀行等10家，今天於典禮上由行政院長蘇貞昌親自頒獎，各得獎行庫由董事長或總經理出席受獎。（編輯：楊凱翔）1080718