仁寶9月參訪印尼 初步評估是否設廠

（中央社記者潘智義台北22日電）針對印尼政府歡迎仁寶電腦到當地設廠，仁寶電腦今天表示，印尼官方稍早已拜訪過仁寶，至於是否到印尼設廠，目前仍屬初步評估階段，將於9月初赴印尼考察。

印尼工業部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）表示，避免美國與中國貿易戰的影響，蘋果供應商仁寶正物色新地點，考慮在印尼投資設廠。若仁寶選擇投資，印尼政府將提供免稅期和其他獎勵措施。

仁寶指出，目前並未決定是否到印尼投資設廠，沒有具體的時間表。

不過，仁寶規劃今年在越南廠投入5000萬至6000萬美元擴充生產設備，雖然越南廠已生產網通產品，且效果也還不錯，出口至很多國家都有關稅的優惠，但筆電生產線今年內仍維持在中國生產，不會遷移至越南，除非美中貿易談判破裂，走向更糟糕的結局。

仁寶董事長許勝雄先前表示，越南是進入東協國家的門戶，與中國廣西南寧門戶對接，越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是東協國家僅次於新加坡可享有最多關稅優惠的國家，因此布局越南是首選。仁寶認為，夾在美、中兩強競爭下，分散生產仍是早晚要面對的課題，現階段必須先物色可能設廠的地點。（編輯：鄭雪文）1080722