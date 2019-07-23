東元越南智能製造中心曝光 小馬達深耕東南亞

東元在越南平陽省美福工業區小馬達新廠23日首次曝光，新廠整合智能製造系統。圖為新廠一隅。中央社記者鍾榮峰攝 108年7月23日

（中央社記者鍾榮峰越南平陽省23日電）東元在越南平陽省美福工業區新廠智能製造中心今天首次曝光，東元第一階段高效能小馬達年產能可到20萬台，最快明年年產能可到30萬台，深耕東南亞市場。

東元今天上午在越南平陽省美福工業區新廠舉行開幕典禮，會前東元在新廠的智能製造戰情指揮中心也跟著首次曝光。

東元現場產線主管表示，指揮中心主要整合設備感測、LoRa工廠無線傳輸技術、生產製造系統以及訂單管理系統等，現場也搭配影響管理系統，可隨時隨地管理新廠。

東元綠能電機產研事業部主管指出，美福工業區新廠主要生產工業用高效能小馬達為主，新廠興建時間歷時1年，今年7月起正式投產，總投資金額約1200萬美元，第一階段年產能約20萬台，其中80%外銷供應東南亞、紐澳、美國等市場，20%內銷越南市場。

這名主管表示，第二階段新廠預計最快2020年年產能可提升到30萬台。

因應美中貿易戰變化，東元美福小馬達新廠外銷比例其中40%供應美國市場，從越南出口到美國的關稅，可以降到3.7%左右。

觀察東元小馬達產線布局，台灣占東元整體小馬達產能約40%到50%，越南產能占比約25%。

東元主管表示，東元小馬達產線主要因應產地分配、就近市場需求、以及因應未來印度市場布局，深耕東南亞，越南產能屬於全製程，並整合馬來西亞鑄件製造。

在人力招募部分，東元美福新廠目前雇用員工約100多人，其中包括電工捲線、入線、結線作業區以及自動塗裝等製程，已經進入自動化，未來預估招募人數將視產能擴充需要、增加到200多人。（編輯：黃國倫）1080723

東元在越南平陽省美福工業區小馬達新廠23日首次曝光，新廠整合智能製造系統。圖為新廠一隅。中央社記者鍾榮峰攝 108年7月23日