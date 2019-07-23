北市運動宅盤點 房仲：中山最熱門文山價格親民

（中央社記者韋樞台北23日電）運動人口漸多，各運動中心需求增溫，房仲盤點去年5月到今年4月北市各運動中心週邊住宅交易量，中山最多，文山價格最親民。房仲指出，社區不必增公設設健身房，運動中心宅受青睞。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，現代人工作壓力大，靠運動紓壓，想運動的民眾最需要地點離家近，才有規律運動的動力，而運動中心比私人運動俱樂部便宜，且不用綁約、設備齊全、課程多元，頗受民眾青睞，也成為民眾購屋時的考量因素之一。

永慶房屋盤點去年5月到今年4月台北市12區運動中心週邊700公尺內住宅實價登錄資料，前3名分別是「中山運動中心」周邊交易624件，「中正運動中心」339件與「萬華運動中心」的308件。

謝志傑認為，台北市區內寸土寸金，附設健身房的社區大樓，公設比重相當高，與其砸大錢買公設，就近購買運動中心周邊的住宅似乎是不錯的選擇。

謝志傑分析，中山運動中心是台北市第1座啟用的市民運動中心，主要特色是室內網球場與攀岩場，位置坐落在捷運淡水線、雙連站及中山站之間，交通便利性佳，且擁有捷運帶狀公園、南西商圈以及馬偕醫院的醫療資源，周圍房市交易夯，以電梯大樓與套房產品為交易主力。

謝志傑提到，中正運動中心周邊公家機關林立，台大醫院坐落於此，生活機能佳、居住環境單純，鄰近捷運中正紀念堂站與台大醫院站，交通便利，加上北市大附小與中正國中學區加持，周邊以電梯大樓產品為主。

謝志傑表示，萬華運動中心是綠建築，設置有攀岩場、射箭場與漆彈場為特色，鄰近捷運西門站與北門站，由於區域發展較早，成交多為公寓與中古電梯大樓。

進一步比較12間運動中心的平均住宅房價，謝志傑指出，中正運動中心周邊平均每坪新台幣84.3萬元最高；文山運動中心43.4萬元房價最親民、最好入手，且靠近捷運萬芳醫院站，週邊為萬芳生活圈，學校多、綠地多，向來是首購熱門區域。（編輯：黃國倫）1080723