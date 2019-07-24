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鴻海基本面樂觀 亞系外資維持買進評等

最新更新：2019/07/24 10:54
鴻海股價24日小漲0.3元開出，在盤上整理，盤中最高來到81.5元，至9時58分左右成交量超過1.88萬張。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）
鴻海股價24日小漲0.3元開出，在盤上整理，盤中最高來到81.5元，至9時58分左右成交量超過1.88萬張。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北24日電）亞系外資表示，鴻海創辦人郭台銘競選總統對股價的影響已逐漸消退，可樂觀看待基本面，維持買進評等與目標價110元；美系外資看好富智康營運改善將挹注鴻海獲利，重申加碼評等和目標價100元。

鴻海股價今天小漲0.3元開出，在盤上整理，盤中最高來到81.5元，至9時58分左右成交量超過1.88萬張。

亞系外資發布研究報告指出，鴻海新管理團隊接手和國民黨初選結果出爐後，鴻海創辦人郭台銘競選總統對股價的影響已逐漸消退，且郭台銘自去年11月以來持續以個人名義加碼鴻海股票，有助於強化投資人對鴻海的正面看法。

亞系外資也表示，鴻海今年第2季營收在筆電和伺服器出貨帶動下，表現優於市場預期，推估第2季營業利益率將達1.7%，優於今年第1季和去年同期的1.5%水準，加上鴻海旗下富智康營運改善優於預期，可樂觀看待鴻海基本面，維持「買進」投資評等和目標價110元。

美系外資認為，富智康獲利能力改善幅度優於預期，是鴻海提升獲利率的關鍵之一，預期富智康將在2020年轉虧為盈，並於2018年到2021年貢獻鴻海營業利益成長值的70%；考量鴻海具全球生產彈性，受貿易戰影響程度相對較低，重申鴻海「加碼」評等和目標價100元。（編輯：黃國倫）1080724

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