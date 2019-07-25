美中貿易戰難解 劉憶如：對台灣整體傷害大

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）美中貿易戰暫處休兵狀態，預計下周重回談判，不過，香港北威國際集團董事總經理劉憶如認為，大家要有心理準備，美中癥結難解，雖可見台商回流及轉單效應，但對台灣整體傷害仍大。

劉憶如今天受邀出席2019財訊影響力論壇「宏觀全球趨勢 掌握投資契機」，談及美中貿易戰發展，她認為，要釐清未來會發生什麼事，首先要搞清楚美國真正是為何而戰。

劉憶如表示，美國其實從1980年代起就是貿易逆差國家，但主要肇因於美國本身的總體經濟失衡，美國國內儲蓄遠遠低於投資及消費，結構不改變，整體永遠都是逆差，並不會因為與中國逆差降低而改變。

劉憶如進一步指出，根據美國整體貿易逆差統計顯示，2017年全年美國貿易逆差為5550億美元，到了2018年底增加至6210億美元，顯示並未因美中貿易戰開打而改善；同時，去年全球貿易順差前3大國家為德國、日本及荷蘭，中國根本未名列其中。

劉憶如表示，如果說美國是為了防止智慧財產權被侵害，其實可循WTO架構處理，若希望中國進行進行結構性改革，停止對國營事業補助並提升民主，那現階段幾乎是做不到的事。

因此，劉憶如認為，美國今天把貿易逆差責任全部怪罪給中國，比起經濟因素，更是政治考量，貿易戰開打，真正問題也不在貿易赤字或中國政策補貼或民主，而是美國不希望被中國超越。根據WTO預測，若沒有貿易戰發生，中國GDP絕對金額即將在2030年前超越美國，同時，中國發起的一帶一路，更是讓美國擔憂未來自己可能得靠邊站。

劉憶如提醒，大家要有心理準備，這場全球「老大」、「老二」的摩擦癥結，幾乎是無法解開；台灣雖然相當幸運，受惠轉單效應、台商回流，上半年出口表現仍優於韓國、新加坡，6月出口也終止「連7黑」小幅正成長，對美國、日本出口並明顯成長。

不過，劉憶如表示，台灣對美國、日本出口相加占整體出口比重僅21%，但上半年對中國、歐盟、東協出口都呈現衰退，這部分合計占比高達近8成，傷害更大；且外銷訂單也已連8個月縮減，呼籲政府要積極因應，好好思考要吸引哪一類台商回流，並加強人才、基礎設施投資，才可能反敗為勝。（編輯：鄭雪文）1080725