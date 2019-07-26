友達綠色廠區獲獎 搶推Mini LED電競顯示器

（中央社記者潘智義台北26日電）友達光電今天宣布，力推32吋超高解析度迷你發光二極體（Mini LED）的電競顯示器面板，以創新技術榮獲科技部中科園區頒發「優良廠商創新產品獎」，綠色環境廠區也獲獎。

友達光電表示，積極投入Mini LED背光技術，不斷挑戰顯示技術的創新整合，32吋超高解析度、144Hz極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，精確而即時的分區調光效果，搭配最高亮度可達15000 nits。

友達說，Mini LED電競顯示器面板整合超高解析度（UHD 4K）、144Hz超高刷新率，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使遊戲畫面清晰細緻度更大幅提升，動態變頻功能減少畫面滯後與延遲，帶給使用者極速流暢的視覺享受。

另外，電競顯示器面板整合全平面無邊框設計，將整體視覺範圍拓展至極致，並搭載量子點廣色域技術，有高色彩飽和度，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途，可呈現清晰、細膩的影像及精準的色彩。

友達強調，長期以來具體落實對環境永續的關懷，后里廠以優異的綠化維護中科獲頒「廠房綠美化特優獎」。建廠規劃之初即全面導入各項環保節能設計，為友達第一座美國綠建築協會LEED白金級認證的綠色廠房。

友達后里廠以打造友善生態環境為目標，種植超過5萬5000棵樹，如喬木、灌木、山櫻花等樹種多達50種以上，點綴廠區綠化更增添景觀豐富度。（編輯：楊凱翔）1080726