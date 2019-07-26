中國步步高多品牌行銷 囊括印度手機市占之冠

（中央社記者康世人新德里26日專電）市調機構Counterpoint Research發表最新報告顯示，今年4到6月，印度智慧型手機市場銷售排行榜，中國步步高集團多品牌手機總市占率居冠，但單一品牌小米仍是霸主。

根據這份報告，印度4到6月前5大智慧型手機品牌，有4個品牌來自中國。

這份報告指出，中國步步高集團旗下有OPPO、Vivo、Realme與一加（OnePlus）等多個子公司在印度銷售智慧型手機，這些品牌4到6月在印度手機合計總銷售市占率達30%，首次超越同樣來自中國的小米，拿下冠軍寶座。

不過，報告說，小米仍然以28%的市場占有率，維持印度市場智慧型手機單一品牌冠軍寶座。

韓國三星手機4到6月以25%的市占率，僅次於小米，居印度智慧型手機市場的第2名。但三星智慧型手機在4到6月的市占率比去年同期的29%再度下滑。

三星也是目前印度智慧型手機前5大品牌中，唯一非來自中國的品牌。

報告顯示，印度4到6月智慧型手機市占率第3到第5名依序是Vivo（市占率11%）、從OPPO獨立且專注印度市場不久的Realme（9%）和OPPO（8%）。除5大品牌外，蘋果、華碩等其他品牌，總共占市場的19%。

報告說，Realme在獨立後，靠著推出多款性價比高的智慧型手機，在印度市場短短一年就銷售800萬支，且連續第3季擠進印度智慧型手機前5大品牌，成為印度智慧型手機市場成長最快的品牌。

令人關注的是，在高階智慧型手機中，一加取代三星成為印度智慧型手機用戶最愛的高階手機，報告認為，這得益於一加推出OnePlus 7系列手機在印度出現強勁需求。

整體而言，根據報告，印度4到6月的智慧型手機出貨量達到3700萬支，創下同期的新高紀錄。

Counterpoint Research研究分析師詹恩（Anshika Jain）在報告中表示，印度市場前5大品牌總出貨量在4到6月達到有史以來最高水準，主要是受到新手機推出和混合銷售管道的買氣刺激。

詹恩認為，像印度這樣競爭激烈的市場，本土化、品牌和創新仍將是推動下一波成長的關鍵因素。

至於中國華為受到美國貿易禁令影響，智慧型手機銷售面臨困境，但在印度智慧型手機市場，仍名列前10名。（編輯：王永志）1080726