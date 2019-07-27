農特產品展助銷售 黃志芳盼促進與國外企業交流

農特產品展售會27日登場，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，貿協不只協助把農產品賣到海外，並把買家引進，如何促進國內市場貿易也是重要任務。中央社記者吳柏緯攝 108年7月27日

（中央社記者吳柏緯台北27日電）2019農特產品展售會今天登場，全台各地逾200家農漁牧企業齊聚，展出台灣特色農產品。貿協董事長黃志芳表示，也邀請香港、新加坡與日本的企業前來採購，盼促進交流合作。

中華民國對外貿易發展協會今年加大力道協助台灣農產品國際行銷，今天與行政院農委會、經濟部國際貿易局於世貿一館辦理「2019農特產品展售會」，上午在世貿1館開幕，現場約有216家農漁牧業者共襄盛舉，展出火龍果、文旦、芋頭、烏龍茶等台灣引以為傲的農特產品。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳受訪時表示，貿協不只協助把農產品賣到海外、把買家引進，如何促進國內市場貿易也是重要任務。因此今年搭配台灣美食展，同時舉行農特產品展售會，希望能讓更多台灣民眾看到這些在地農特產品，此外，也邀請外國買家前來交流，促進合作。

黃志芳表示，貿協邀請來自香港、新加坡與日本的冷凍食品企業與蔬果商，台灣觀光協會也會帶領來台參加美食展的外國廠商到展區交流。

黃志芳進一步指出，今天的展售會結束後，9月將會到台中、台南舉辦，讓中南部的民眾也能有機會就近接觸台灣各地豐富的農特產品。（編輯：楊玫寧）1080727