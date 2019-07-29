5G需求有隱憂 台積電外資評等維持中立

（中央社記者吳家豪台北29日電）美系外資認為，中國與韓國以外的5G半導體需求可能不會加速提升，對晶圓代工廠台積電的幫助有限，且華為海外4G手機需求若未復甦，恐對台積電砍單，故維持中立評等和目標價236元。

台積電股價今天開低沿平盤261元整理，盤中最低259.5元、最高261.5元；至11時23分左右，成交量超過8000張。

美系外資發布研究報告表示，市場對5G題材轉趨積極，台積電也看好5G基礎設施需求，尤其中國於6月7日提前發放5G試驗頻率使用許可，凸顯出中國加速發展5G的決心，但華為列入主要設備供應商名單，卻帶來了不確定性。

美系外資分析，台積電主要客戶包含華為、美國可程式邏輯閘陣列（FPGA）大廠賽靈思（Xilinx）、通訊晶片大廠博通（Broadcom），假設全球5G基礎設施的需求並未明顯提升，那麼華為旗下海思半導體一旦增加在台積電下單，就代表賽靈思或博通的訂單將減少，否則海思就有超額下單的疑慮。

美系外資近期查訪測試大廠京元電子後發現，賽靈思的封測需求並未改變，但海思卻增加了5G網通晶片測試的訂單，意味著海思可能超額下單。

美系外資也指出，華為智慧型手機能否使用Google Mobile Services服務仍有疑慮，若華為海外4G智慧型手機需求未復甦，可能在今年第4季和明年第1季對台積電砍單，加上海思5G網通晶片效能仍不明朗，故維持台積電「中立」評等和目標價236元。（編輯：趙蔚蘭）1080729