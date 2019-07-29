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台積電再賣中芯持股 處分利益1.24億元

最新更新：2019/07/29 20:59

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）晶圓代工龍頭台積電公告再處分中芯國際股票，處分利益約3100萬港元（約合新台幣1.24億元），處分後台積電持有中芯國際比重約0.03%。

台積電今天公告從6月4日到7月29日處分中芯國際股票，處分股數1020.2萬股，每股處分價格9.07港元，處分交易金額9250萬港元，保留盈餘影響數約3100萬港元。

根據公告，處分後台積電目前持有中芯國際股數約146萬6000股，持股比重約0.03%。

台積電指出，處分目的主要是透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產。

台積電在5月31日到6月3日先處分中芯國際943.7萬股，每股處分價格9.28港元，處分利益約3100萬港元。

中芯國際5月24日在美股盤前發布公告，將向紐約證券交易所申請自願退市，交易最後日期為6月13日。

中芯國際總部位於中國上海，2004年3月18日在港交所及紐約證交所同步上市。根據官網資料，中芯國際是「世界領先的積體電路晶圓代工企業之一，也是中國技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的積體電路製造企業，提供0.35微米至28奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務」。（編輯：楊玫寧）1080729

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