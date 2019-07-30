iPhone新3款傳有臉部辨識 前後VCSEL比重提升

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）蘋果明年iPhone設計受外界關注。分析師預估，明年新高階iPhone前後搭配VCSEL元件的比重提升，明年新3款iPhone前置均搭配Face ID功能，其中2款後置ToF功能。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，最快今年，中國華為（Huawei）高階手機前後都將搭配垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件，到2020年，包括蘋果（Apple）和華為高階手機前後都將搭配VCSEL元件。

報告預估到明年，配備前後VCSEL手機出貨在2020年顯著年成長達450%到500%，出貨量可到7500萬支到8000萬支。

其中，在蘋果iPhone部分，郭明錤預估明年下半年3款新iPhone均配備前置臉部辨識Face ID，有2款新機型會配備後置飛時測距（ToF）技術。報告預測明年配備前後VCSEL元件的iPhone出貨量約4500萬支。

在華為部分，報告預期華為在今年與明年配備前後ToF手機出貨量分別約1200萬支與2700萬支。

郭明錤分析，後置ToF主要用於改善拍照品質與提供擴增實境（AR）應用，在高階市場滲透率可望逐漸成長。

由於5G與ToF有利推廣AR技術，報告預期蘋果與華為是2020年最積極採用5G與後置ToF技術的品牌業者。

從零組件供應鏈來看，報告預估製造濾光片的水晶光電、生產VCSEL的穩懋、設計VCSEL的Lumentum以及提供擴散片的Viavi等，可望受惠。（編輯：郭萍英）1080730