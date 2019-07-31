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保留上緯新能源5%股權 上緯續投入風場開發

最新更新：2019/07/31 17:30

（中央社記者潘智義台北31日電）上緯投控發言人蔡澤明今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，與從事能源開發的Stonepeak簽訂協議書，將出售上緯新能源95%股權。

蔡澤明說明，上緯投控將保留上緯新能源5%股權與1席董事，以利台灣本土離岸風電開發及建置經驗傳承。上緯新能源公司持有25%海能風力發電公司股權，完成交易後，上緯對海能風電的間接持股比例降為1.25%，但仍將透過上緯新能源公司參與海能風電風場的開發與營運維護。

Stonepeak成立於2011年，總部在美國紐約，2018年6月管理資產超過150億美元，主要投資範疇為再生能源、基礎建設與通訊，主要投資地區在北美，此次併購為其跨入亞洲可再生能源市場的第一步。

Stonepeak將以上緯新能源為發展平台，擴大投資台灣離岸風電，並將上緯新能源經驗發揚光大，跨足到日本、韓國、東南亞等亞洲可再生能源市場。

上緯表示，Stonepeak投資上緯新能源後，挹注充裕資金，且開發團隊不變，確保海能風場如期在2020年底前完成，對台灣離岸風電深具信心。

另外，上緯已完成海洋風電示範機組，為台灣首座離岸風電，發電機運轉順利。海洋風電第2階段目前施工中，7月24日已成功於苗栗外海安裝首支風機，預計今年底完工。

上緯指出，仍持有海洋風電風場的持股約7.5%股權，並將在期限內完成海洋及海能風場開發案，持續與南龍區漁會及漁民發展共存共榮的漁業合作。

迎接台灣離岸風電國產化，上緯投控表示，除了離岸風電風場開發，也看好風力葉片材料拉擠碳板、樹脂、膠黏劑產品市場，其中拉擠碳板今年內有機會量產，樹脂則希望第4季打進西門子亞洲市場。

上緯說，樹脂與碳纖複合材料已成功進入國際大廠供應鏈，上緯投控仍在風電產業，大力支持政府政策，看好離岸風電的未來。上緯投控將持續在台灣、亞洲與國際風電市場拓展風電葉片樹脂與碳纖複合材料，並協助台灣離岸風電國產化，幫助台灣離岸風電產業邁向國際。（編輯：鄭雪文）1080731

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