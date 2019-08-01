高通財報不如預期 主客戶小米Oppo不敵華為

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國晶片大廠高通（Qualcomm）第3季財報營收與獲利預測都不如華爾街市場預期，主因華為在中國智慧手機市場強勁成長，打擊了高通的主要客戶如小米、Oppo和Vivo等通信業者。

高通財報公布後股價應聲下挫多達6%。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）今天在專訪中告訴路透社，華為已從如小米、廣東歐珀移動通信（Oppo）、維沃移動通信（Vivo）等中國國內競爭對手的手中，強占了大部分的市占率；而這些廠商是高通的主要客戶。

莫蘭科夫指出，華為的成長已激勵其他手機製造商取消今年下半年的4G機型生產計畫，並打算明年初推出5G手機取而代之，如此一來可推動高通的成長。

他說，華為在確保中國市占率上非常積極，因為他們無法在國際上銷售產品。

莫蘭科夫說：「而其他中國手機製造商反應是，『讓我們盡所能盡快發展5G吧，因為前面有大好機會等著』，甚至到了一個說要取消4G機型的地步。」

華為的市場擴大影響了高通財報預測，意味著華為對高通而言，已經更像是對手而不是客戶。

今年5月美國政府以國安疑慮為由，對華為下達出口禁令，禁止美國企業未經許可即出貨給華為。目前華為仍買少量高通的晶片。

莫蘭科夫說，由於美中貿易戰和手機市場走緩，高通因此調降2019年手機相關產品的銷售展望，從上次預測的18億美元至19億美元範圍，降至17億美元到18億美元範圍。

路透引述FactSet資料，高通第3季數據機（modem）晶片出貨下降22%，為1.56億組，低於分析師預期的1.601億組。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）資料，高通預期第4季總營收43億至51億美元，每股獲利65美分至75美分，低於市場預期的營收56.3億美元、每股獲利1.08美元。

高通截至6月30日止的第3季營收為49億美元，不如分析師預估的50.8億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1080801