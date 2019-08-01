7月PMI連3月緊縮 市場不確定性下降

（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天發布7月季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）雖連3月呈現緊縮，指數僅續跌0.1個百分點至48%，中經院指出，緊縮速度放緩，顯示市場不確定性逐漸下降。

觀察7月六大產業PMI，食品暨紡織產業與電子暨光學產業呈現擴張速度加快的走勢，基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業則回報緊縮。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，PMI持續緊縮，速度已明顯放緩，當前經濟情勢「外穩內熱」，出口沒有更壞下去，而且電子暨光學產業下半年會比較熱，雖然市場認為今年第3季蘋果新機沒有太大驚喜，預料還是會有些換機潮出來。

中經院院長陳思寬以及中研院經濟所所長簡錦漢都認為，下半年在換機潮的帶動下，以及內需穩健，今年的經濟成長率還是可以期待。

陳思寬也指出，全體製造業未來6個月展望雖然連3月呈現緊縮，不過指數躍升6.4個百分點至49.3%；廠商對未來半年展望已經逼近50%的榮枯線，傳達出正面訊息。

整體而言，陳思寬認為，整體市場的不確定性有下降，但對於下半年的看法還是保守觀望，後續應密切關注美中及日韓貿易戰的走勢，以及市場需求有無持續回穩。

至於非製造業經理人指數（NMI）在連續2個月擴張速度趨緩後，指數回升2.9個百分點至54.9%；除了中元節、中秋節、週年慶等傳統消費旺季即將來臨，台商回流對於穩固內需也有幫助。（編輯：趙蔚蘭）1080801