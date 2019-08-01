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村田估下半年獲利略低 被動元件持續調整庫存

最新更新：2019/08/01 14:51

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）日本村田製作所維持2019年會計年度財測不變，預估當年合併營收約1.58兆日圓，較上一年度微增0.3%，下半年獲利表現略低於上半年。

展望下半年，法人預估被動元件市況需觀察智慧型手機對積層陶瓷電容器（MLCC）拉貨力道、以及整體MLCC庫存調節狀況，車用電子客戶和通路商對被動元件庫存調節可能會延續到下半年。

日本村田製作所（Murata）在7月31日盤後公布財測，展望截至2020年3月底的2019會計年度，公司並未修正財測目標，仍是預期當年合併營收約1.58兆日圓，較上一年度微增0.3%，營業利益約2200億日圓，較上一年度減少17.5%，歸屬母公司業主淨利約1700億日圓，年減17.8%。

村田製作所預估會計年度下半年合併營收可較上半年略佳，預估下半年營收8150億日圓，較上半年增加6.5%，不過下半年獲利約810億日圓，較上半年890億日圓略低9%。

村田製作所主攻產品包括MLCC等電容元件、壓電元件、其他零組件、模組產品等，其中全球MLCC產業主要大廠包括日本村田製作所、韓國SEMCO、日本大廠太陽誘電（Taiyo Yuden）、TDK、京瓷、KEMET、AVX；台灣廠商國巨、華新科等。

美系外資法人報告先前指出，Murata在全球市占率約40%，SEMCO占比約21%，太陽誘電占比約12%，TDK占比約8%。（編輯：趙蔚蘭）1080801

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