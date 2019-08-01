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三陽入主農林 新董事長吳清源擬盤點土地資產

最新更新：2019/08/01 20:27

（中央社記者吳家豪台北1日電）農林公司今天舉行股東臨時會，會中選出13席董事，並於會後董事會上推舉最大股東三陽子公司上揚資產代表人吳清源擔任董事長，將重新盤點農林現有土地資產。

農林發布新聞稿表示，此次股東臨時會選出10席董事名單分別為農林總經理林金燕、德川國際開發公司代表人廖陳宣有、唯福投資公司代表人顏志光、安梅投資公司代表人林秀榿、上揚資產管理公司代表人吳清源、上揚資產管理公司代表人黃裕昌、源興行銷公司代表人邵瑋霖、新世鑫國際投資公司代表人張凌綺、新世鑫國際投資公司代表人張家銘、久津實業公司代表人詹連凱。

農林也延攬李勝琛、宋重和、葉立琦擔任獨立董事，可協助董事會決策重大議案，並提升內部監督機制。

吳清源表示，農林擁有數十年農業改良及茶葉種植的專業知識，過去在林金燕帶領下，導入機械化、自動化、數位化的種植及製茶方法，製茶技術逐年提升。以老埤農場為例，去年生產124噸，今年有望上看350公噸，未來將朝滿載3500噸的目標持續努力。

吳清源也表示，農林全台還有許多茶廠已結合觀光休閒旅遊一起發展，若能再深入強化休閒體驗，後市定大有可為。

吳清源說，未來將逐步重新盤點農林現有土地資產，並依據特性予以最佳化的開發運用，以達到有效活化自有土地、創造價值的目的。（編輯：楊凱翔）1080801

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