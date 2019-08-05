人民幣貶破7 分析師點出走勢2關鍵

（中央社記者劉姵呈台北5日電）人民幣兌美元匯率今天貶破7大關，在岸人民幣最低一度貶至7.0424，離岸人民幣兌美元匯率貶破7.1。匯率分析師指出，貿易戰壓力與中國人民銀行降準2因素，是人民幣未來走勢的關鍵指標。

前日商匯率分析師李其展向中央社記者表示，離岸人民幣短期內會受到2大因素影響。首先，第一個影響的因素為美中貿易戰對中國產生壓力，目前看來要在年底前完全解決有困難，市場信心微弱，就會造成像今天外資有快速外逃的現象。

再者，第2個影響的因素就是中國人民銀行在本月2日時，有提到未來人行貨幣政策或將維持寬鬆，在公開市場操作利率方面，經濟學家推估有望下調15至25個基本點，另外CPI的部分，因年增率比預期低，都顯示大陸央行有降息的空間。

綜合以上原因，李其展認為，人民幣未來能不能力守「7」大關，要看大陸官方的態度而定，主要還是受到美中貿易談判的發展，不過，短期來看有緩貶的趨勢；長期來看，他分析，年底前若沒有更樂觀的消息釋出，預估人民幣兌美元匯率年底前有可能貶至7.3。（編輯：黃國倫）1080805