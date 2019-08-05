人民幣貶破7元 有助廠商降低貿易戰加稅衝擊

美中貿易戰爭端加劇衝擊，人民幣一度貶破7元心理大關，亞股連動，台幣也跟著重貶，有利以出口導向的電子零組件廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷、江明晏、潘智義台北5日電）美中貿易戰爭端加劇衝擊，人民幣一度貶破7元心理大關，亞股連動，台幣也跟著重貶，有利以出口導向的電子零組件廠，將抵銷部分貿易戰加稅帶來的衝擊，讓廠商得以喘口氣。

筆電代工業者表示，人民幣貶值影響較小，但新台幣貶值可能有匯兌收益，影響較大。

PCB（印刷電路板）台商業者也認為，人民幣貶值對營運影響正面，包括原材料成本、人事成本下降，有助於提升獲利。

人民幣兌美元匯率今天上午近9時30分，離岸人民幣兌美元匯率貶破7大關，且繼續下探，到了9時40分進一步貶破7.1大關、報7.1060；在岸人民幣兌美元匯率也貶破7，最低一度報7.0424。人民幣貶幅超過1%，衝擊主要亞幣跟貶，台幣跟著重挫，貶值多達2.34角，回測5月底創下波段新低價格31.635元。

原本市場以為美中貿易戰將趨向緩和，不料局勢轉向延長賽機率大增，人民幣今天離岸及在岸均見到7字頭，也為大陸當地的電子製造出口商稍有喘息的機會。

在大陸設廠的零組件業者表示，美國總統川普宣布9月起將對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，對出口商成本有一定的壓力，不過人民幣貶值的確有助抵銷部分成本壓力，降低衝擊。

業者也強調，整體效益仍要考量到原物料採購、是否有美元債務或美元資產等因素做綜合評估。另外，美中貿易戰加劇對終端市場需求的影響也是重要的觀察。

廣達指出，因交易採美元計價，但財務報表以新台幣呈現，新台幣兌美元貶值可望有匯兌收益，由於中國大陸工廠也以美元交易，但當地工廠的水電、員工薪資以人民幣支付，人民幣貶值對公司仍會有一點影響。

人民幣貶值對和碩的影響也不大，因為和碩採美元交易，新台幣兌美元匯價對公司的影響比較顯著；雖然今天新台幣兌美元重貶，但財報是否有匯兌收益，仍須視季底的匯價與新台幣走勢而定。

人民幣貶值有利出口為主的電子業，相對的，對於進口商不利，就大陸市場而言，台灣食品業在大陸當地市場發展大多以內需為主。食品業者表示，人民幣貶值對內需沒有太大影響，真正影響的是進口商，尤其大陸承諾對美擴大採購黃豆，人民幣兌美元貶值，將墊高採購成本，預料將削弱消費力。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，人民幣貶值，對在大陸生產的台商有利，有助於競爭力提升，改善獲利結構面，但從股價角度來看卻是不利，加上今天台幣、其他亞洲國家貨幣都貶值，資金面不足，無法為股市提供充沛動能，對台股、陸股、亞股都不利，後續還要觀察是弊大於利，還是利大於弊。（編輯：張均懋）1080805