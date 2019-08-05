鴻海7月和前7月營收 均創同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結7月合併營收新台幣3980.12億元，創歷年同期新高，今年前7月營收也創同期新高。法人估鴻海第3季業績有機會拚歷史同期新高。

鴻海今天收盤跌破73元，來到72.8元，下跌3.58%，成交量來到4.93萬張，市值力守新台幣1兆元。外資法人今天賣超鴻海1萬1992張，三大法人賣超鴻海1萬6257張，累計外資法人3個交易日連續賣超鴻海4萬181張，三大法人賣超4萬8149張。

鴻海自結7月合併營收3980.12億元，較6月3965.37億元成長0.37%，比去年同期3955.9億元增加0.61%。法人指出，鴻海7月營收創歷年同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，7月相較6月，消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，運算（computing）產品次之，再來是通訊（communication）類產品。

若7月與去年同期相比，也是消費性電子產品表現最佳，運算產品次之，再來是通訊類產品。

法人指出，蘋果iPhone出貨力道逐步回溫，帶動鴻海7月業績站上同期新高。

累計今年前7月鴻海自結合併營收2兆6148.85億元，較去年同期2兆5041.48億元成長4.42%。

展望第3季，法人預估鴻海第3季業績有機會超過1.3兆元，較第2季成長10%以上，拚歷史同期新高，第3季中期開始為第4季旺季產品出貨準備。

不過美中貿易戰再掀波瀾，市場擔心下半年iPhone新品出貨恐受牽連旺季不旺，中國大陸市場對iPhone消費力道可能趨緩，連帶影響蘋概股供應鏈下半年營運表現。

蘋果下半年可望推出新款iPhone，市場一般預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。今年新iPhone將支援雙向無線充電，可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。（編輯：鄭雪文）1080805