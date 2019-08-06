iPhone傳推螢幕下指紋辨識 高通和GIS-KY吃補

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果下一代新iPhone設計傳進展。分析師預估，蘋果將在2021年推出同時搭配臉部辨識Face ID與螢幕下指紋辨識的新款iPhone，其中高通和GIS-KY可望切入相關超聲波技術供應鏈。

高階智慧型手機螢幕下指紋辨識功能備受市場矚目。天風國際證券分析師郭明錤出具報告指出，螢幕下指紋辨識是今年Android手機受歡迎新功能之一，預估搭配螢幕下指紋辨識功能的Android手機出貨量，今年和明年分別約2.6億支到2.8億支、3.7億支到4億支。

在蘋果iPhone進展部分，報告指出蘋果曾經申請過螢幕下指紋辨識相關專利，預期蘋果對手機採用螢幕下指紋辨識仍有興趣。

從技術面來看，郭明錤預期未來12個月到18個月內，包括模組厚度、感應面積、耗電與貼合良率等螢幕下指紋辨識4大關鍵技術可望顯著改善。

報告因此預期，蘋果將在2021年推出同時搭配臉部辨識Face ID與螢幕下指紋辨識的新款iPhone。

從供應廠商來看，報告預估蘋果可能採用高通（Qualcomm）大面積超聲波螢幕下指紋辨識技術，GIS-KY由於是蘋果既有供應商與高通超聲波指紋策略開發商，可能會提供超聲波模組與貼合。

國外科技網站Patently Apple先前報導，蘋果可能正在研發螢幕下Touch ID指紋辨識技術，未來可能應用在iPhone螢幕模組或是其他行動裝置產品，進一步提供生物識別應用。

研調機構群智諮詢先前指出，無論是光學螢幕下指紋辨識，還是超聲波螢幕下指紋辨識都必須搭載有機發光二極體（OLED）顯示面板，有利OLED面板發展。

智慧型手機螢幕下光學指紋辨識技術備受矚目。分析師先前預期，全球智慧型手機品牌，包括蘋果與三星（Samsung）可能大量採用光學螢幕下指紋辨識（under-display fingerprint recognition）。（編輯：張均懋）1080806