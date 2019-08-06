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饗賓虛實並進推APP 強化會員經濟

最新更新：2019/08/06 11:34

（中央社記者江明晏台北6日電）旗下有饗食天堂等品牌的「饗賓餐旅」集團強化競爭力並深度經營顧客關係，籌劃3年的iEAT饗愛吃APP今天正式上路，預估2年內會員數目標達到100萬人。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，iEAT是饗賓為消費者開啟美好餐飲體驗的任意門，除發展現有各品牌的生態系，直接與顧客進行有效溝通外；未來並致力打造跨平台的生態圈，進而提高饗賓餐旅品牌長期的價值與業績。

目前，饗賓餐旅旗下6品牌一年的總來客數超過500萬人次。陳毅航表示，預估2年內會員數目標達到100萬人。

饗賓線上餐券於今年4月開始販售，業績超預期，另外11月底將推出日式料理新品牌「旭集和食集錦」，屆時饗賓餐旅旗下將有7個品牌、40家餐廳，預估今年營業額將超過新台幣35億元。

陳毅航說，「會員經濟」引爆消費者關係模式，加上科技進步、網路普及，以及行動載具滲透率高，也讓經營會員的方法，變得即時、互動、多元且全面，iEAT饗愛吃APP不僅止於是會員集點換優惠而已，未來5年發展藍圖將集餐廳、市集、生活美學於一身，整合餐飲業上下游，改變餐飲業生態，創造新的餐飲服務體驗。（編輯：李信寬）1080806

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