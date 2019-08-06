美中貿易戰急速升溫 日股連3黑

（中央社東京6日綜合外電報導）美中貿易戰升溫引發投資人擔憂，日本股市今天走勢震盪，盤中一度重挫近3%，所幸午盤一路回升，收盤跌幅縮小至不到1%，但仍寫下連續第3個交易日收黑。

日經225指數收盤下滑134.98點或0.65%，收20585.31點。東證一部指數收盤下跌6.65點或0.44%，收1499.23點。

北京為回應美國總統川普對中國貨品祭出新關稅，昨天放手讓人民幣貶值，並停止採購美國農產品。川普隨後回擊，華府正式將中國列為貨幣操縱國。

美國股市藍籌股組成的道瓊工業指數昨天收盤重挫2.9%，創下今年來最大單日跌幅紀錄；大盤標準普爾500指數（S&P 500）和科技類股居多的那斯達克（Nasdaq）指數，也分別收挫3.0%和3.5%。

日經225指數今天早盤一度應聲重挫逾2.9%，收盤跌幅明顯收斂。大和證券（Daiwa Securities）首席技術分析師木野內榮治指出，這歸功於早盤跌勢吸引投資人逢低買進，且日圓兌美元匯價回貶提供股市支撐。

不過木野內榮治提醒，尾盤買進並不代表市場信心改善，「由於美中議題仍籠罩不確定性，現階段預期市場仍將處於壓力下」。

美中貿易戰迅速惡化，重創投資人信心。澳洲國民銀行（NAB）高級策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）分析說，川普上週宣布新關稅後，市場預期中國會有回應行動，但「最後我們見到的反應略大於預期。…這暗示中國正準備和美國打冗長貿易戰」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080806