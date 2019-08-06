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全球景氣趨緩 7月WPI減幅創34個月最大

最新更新：2019/08/06 20:02

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）主計總處公布7月消費者物價指數（CPI）年增率為0.4%，物價呈溫和走勢；不過，受到美中貿易戰影響，全球景氣趨緩，基本金屬等價格下跌，躉售物價指數（WPI）年減3.42%，創34個月來最大減幅。

對於長期物價走勢，主計總處物價統計科長曹志弘分析，由於現階段台灣經濟有台商回流支撐，台灣的景氣應該不會像其他國家一樣受到美中貿易戰影響大，尚未有通縮疑慮。

主計總處今天發布7月消費者物價指數（CPI）年增0.40%，核心CPI年增0.34%。與民生切身相關的17項重要民生物資CPI平均年減0.46%，主計總處專門委員邱淑純說，整體物價呈溫和平穩，是40個月以來首次轉跌。主要是因蛋雞投入生產，供給增加，價格下跌所致，不過，民生物資整體走勢溫和穩定。

7月躉售物價指數（WPI）年減3.42%，為34個月以來最大減幅，其中，進口物價年減2.6%，為25個月來最大減幅。邱淑純表示，受中美貿易戰影響，全球景氣趨緩，也讓油品、基本金屬，以及化學材料及其製品與藥品價格下跌，也促使台灣WPI、進口物價跌幅擴大。

邱淑純說，一般而言WPI為CPI先行指標，WPI約領先CPI兩季。不過，目前國際情勢難以預估，CPI要連續兩季下跌才有通縮疑慮，國內物價當前呈溫和走勢，7月CPI較上年同月仍上漲0.4%。

曹志弘說，台灣經濟有台商回流支撐，國內景氣可能不會像其他國家影響那麼大，尚未有通縮疑慮。

在場媒體問及，人民幣兌美元貶破7元，也讓新台幣走貶，是否將影響物價，邱淑純對此指出，匯率貶值會影響物價，以新台幣兌美元5日收盤收31.628元來看，約較7月貶值1.7%。以進口物價來看，新台幣計價的跌幅就不會如美元計價跌幅明顯。（編輯：楊凱翔）1080806

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