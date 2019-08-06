美中貿易戰亞股哀鴻遍野　金管會：台股最抗跌

（中央社記者劉姵呈台北6日電）美國股市重挫，全球股市連2天籠罩在利空中，不過，金管會公布，台股今天僅下跌28.66點、跌幅為0.27%，相較於日本、韓國、香港、上海、深圳及新加坡等亞洲股市，反而抗跌。

受美中貿易戰陰霾影響，美國股市重挫，台北股市昨天大跌125點，今天收盤也下跌28.66點，收在10394.75點，成交值新台幣1450.3億元。

對於股市波動加劇，金融監督管理委員會證券期貨局副局長張振山表示，台股近期受到國際情勢影響有波動，但今天收盤小幅下跌28點，跌幅僅0.27%，相較於其他亞洲股市的跌幅，反而抗跌。

張振山指出，其他亞股相較於台股跌幅更深，像是日本股市跌0.65%、新加坡股市跌0.64%、香港股市跌0.67%、韓國股市也跌1.51%、中國上海股市跌1.56%、中國深圳跌1.78%最多。

張振山也補充，從3個面向來看，台股目前基本面相當良好，首先，今年上半年上市公司營收較去年同期成長約0.51%，殖利率為4.09%；其次，主計總處上月底也上修今年第2季經濟成長率至2.41%；第三，財政部公布6月出口年增率為0.5%，已終止7連黑。

面對全球股災可能來襲，金管會是否將提出相關因應準備，例如要求上市櫃公司舉行業績發表會等，張振山回應，台股目前運作正常，並沒有出現非理性表現，現階段不用特別祭出相關措施。

台灣證券交易所統計，今天三大法人合計賣超新台幣30.61億元，其中自營商買超34.27億元，投信賣超7.41億元，外資及陸資賣超57.47億元。（編輯：林淑媛）1080806